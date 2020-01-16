الرياض السعودية: لابد من التصدي للمخطط الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار العالم

أكدت صحيفة الرياض السعودية،أن المجتمع الدولي يواصل ضغطه على إيران، المستمرة في تنفيذ مخططاتها الإرهابية، حيث أصبحت وكراً لصناعة وتصدير الإرهاب إلى دول العالم، ومركزاً لتصدير الأجندة الطائفية والمذهبية، وبؤرة خطر تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضافت الصحيفة، أن مجلس الوزراء السعودي طالب المجتمع الدولي، للعمل على إلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

وتابعت ، كما أعلن الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لإخلالها بالتزاماتها بالاتفاق النووي وانتهاكاتها المستمرة لبنود الاتفاق، وهذا يعني عملياً إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي رُفعت عنها بفضل الاتفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النظام الإيراني يعاني من أزمات وملفات داخلية، أبرزها الفساد والبطالة والفقر، وهو يحاول تصدير أزماته الداخلية، وتضليل شعبه، لكن الشعب الإيراني على وعي بهذه المحاولات.

واختتمت، الجميع يعرف أن النظام الإيراني منذ قيام ثورة الخميني، يواصل تهديد أمن واستقرار الدول في المنطقة خاصة الدول الخليجية، وإثارة الاضطرابات والفتن الطائفية والمذهبية، كما أن إرهابه ومغامراته الطائشة لم تعد مقتصرة على الدول المجاورة، فقد توسعت إلى دول العالم، وليس أمام المجتمع الدولي سوى التكاتف لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء التجاوزات المستمرة، والتصدي بقوة للمخطط الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار العالم.