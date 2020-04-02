اليمن العربي

الرياض وواشنطن: انعدام الاستقرار في اليمن لا يخدم سوى إيران

2 أبريل، 2020
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قالت واشنطن والرياض إن انعدام الاستقرار في اليمن لا يفيد أي طرف سوى النظام الإيراني، وشددتا على ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في اليمن.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي “مايكل بومبيو” مع وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان”، وفقاً لبيان للمتحدة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”.

 

 وأبدى الوزير بومبيو قلقه إزاء وباء كوفيد-19 وعن الحاجة إلى استجابة دولية لمواجهته.

 

وبحث الوزيران الصراع الدائر في اليمن واتفقا على أن الحل السياسي وحده قادر على إحلال الاستقرار والسلام والازدهار هناك.

 

ولفت “بومبيو” إلى أن الولايات المتحدة تدين بشديد العبارة محاولات الحوثيين شن هجمات ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

 

وأعرب “بومبيو” عن الدعم الأمريكي لجهود تخفيف التصعيد التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث.

 

واتفق الوزيران على أن انعدام الاستقرار في اليمن لا يفيد أي طرف سوى النظام الإيراني وعلى ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار هناك.

 

وشدد الوزير بومبيو على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية للتصدي لسلوك إيران الخبيث

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