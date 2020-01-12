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الريال ضد أتلتيكو مدريد .. شاهد مراسم تتويح الملكي بـ السوبر الاسباني

13 يناير، 2020
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الريال ضد أتلتيكو مدريد .. شاهد مراسم تتويح الملكي بـ السوبر الاسباني


الريال ضد أتلتيكو مدريد
 

حصل فريق ريال مدريد مدريد على لقب السوبر الإسبانى بعد الفوز على غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة ، فى نهائى كأس السوبر الاسبانى.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمات المرتدة بفضل سرعات الفارو موراتا وأنخيل كوريا.

فى الشوط الثانى واصل الريال ضغطه على مرمى الروخييلانكوس ولكن دون جدوى لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل.

فى الأوقات الإضافية ازدادت الإثارة وتبادل الفريقان إضاعة الفرص، وتعرض فالفيردى لاعب الريال للطرد فى الدقيقة 118 بعد عرقلته الفارة موراتا المنفرد بالمرمى.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فالنسيا 3-1 فيما تأهل أتلتيكو مدريد بعد الانتصار على برشلونة 3-2 فى الدور نصف النهائى.

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