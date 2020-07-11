الريال ضد ألافيس .. أبرز صور انتصار الميرينجي بهدفين



الريال ضد ألافيس





حافظ ريال مدريد على صدارته للدورى الإسبانى، بعد أن حقق فوزا غاليا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “الفريدو دى ستيفانو”، فى إطار منافسات الجولة الـ 35 من الليجا.



الهدف الأول احرزه النجم الفرنسى كريم بنزيما فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلى رودريجو، تصدى لها فى غياب المتخصص، القائد سيرجيو راموس للإيقاف، ليرفع المهاجم رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم فى وصافة الهدافين بفارق 4 أهداف عن ليونيل ميسى نجم برشلونة.



واحرز ماركو أسينسيو الهدف الثانى فى الدقيقة 51 من انفراد بحاري ألافيس.



وبتلك النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، فيما يحتل ألافيس المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط هن ريال مايوركا صاحب المركز الـ 18 أخر المراكز المؤدية للهبوط.





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس





الريال ضد ألافيس



