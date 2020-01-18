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الريال ضد إشبيلية .. بنزيما بديلا ويوفيتش يقود هجوم الملكي

18 يناير، 2020
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الريال ضد إشبيلية


الريال ضد إشبيلية
 

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن تشكيل الملكى لخوض مواجهة ضيفه إشبيلية فى الجولة الـ 20 من الدورى الإسبانى، والتى تنطلق فى الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويحتل الريال وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما إشبيلية فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويغيب عن الريال فى لقاء اليوم سيرجيو راموس للأإصابة، وفالفيردى للإيقاف، فيما يتواجد الفرنسى كريم بنزيما على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الريال على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارباخال – ميليتاو – فاران – مارسيلو

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو

خط الهجوم: فاسكيز – يوفيتش – رودريجو

تشكيل ريال مدريد

 

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