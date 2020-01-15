أخبار نادي برشلونة

الريال ضد إشبيليه .. ممر شرفي للاعبي الملكي

15 يناير، 2020
0
ريال مدريد


يستضيف فريق ريال مدريد مساء السبت المقبل نظيره إشبيلية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدورى الإسبانى “الليجا”.وأعلن نادى إشبيليه سميا اليوم الربعاء عن القيام بممر شرفى للاعبى الريال، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانى على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح مؤخرا فى مدينة جدة السعودية.

وجرت العادة أن تقف الفرق فى ممر شرفى للفائز بلقب الدورى الإسبانى أو كأس الملك، وفي العام الماضي قام فياريال بعمل ممر شرفي لريال مدريد عقب التتويج بكأس العالم للأندية”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر.

 

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إشبيليه اشبيليه الدوري الاسباني الريال الريال ضد اشبيليه الليجا الملكي ريال مدريد سوبر كورة شرفي ضد للاعبي ممر

إقرا أيضا

Photo of فالفيردي يودّع لاعبي برشلونة بالدموع

فالفيردي يودّع لاعبي برشلونة بالدموع

15 يناير، 2020
Photo of تقارير: موهبة يابانية جديدة على رادار برشلونة

تقارير: موهبة يابانية جديدة على رادار برشلونة

15 يناير، 2020
Photo of سيتيين يُجهز تشافي الجديد في برشلونة

سيتيين يُجهز تشافي الجديد في برشلونة

15 يناير، 2020
Photo of أسطورة برشلونة يشن هجوماً حاداً على الإدارة بسبب فالفيردي

أسطورة برشلونة يشن هجوماً حاداً على الإدارة بسبب فالفيردي

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق