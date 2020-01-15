الريال ضد إشبيليه .. ممر شرفي للاعبي الملكي



يستضيف فريق ريال مدريد مساء السبت المقبل نظيره إشبيلية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدورى الإسبانى “الليجا”.وأعلن نادى إشبيليه سميا اليوم الربعاء عن القيام بممر شرفى للاعبى الريال، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانى على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح مؤخرا فى مدينة جدة السعودية.



وجرت العادة أن تقف الفرق فى ممر شرفى للفائز بلقب الدورى الإسبانى أو كأس الملك، وفي العام الماضي قام فياريال بعمل ممر شرفي لريال مدريد عقب التتويج بكأس العالم للأندية”.



ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر.







