المشهد العربي

الريال يحافظ على استقراره مع بداية التعاملات

13 أبريل، 2020
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مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، شهدت أسعار صرف الريال استقرارا نسبيا أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي665670
AEDدرهم إماراتي176177
SARريال سعودي175176

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي664668
AEDدرهم إماراتي176176.5
SARريال سعودي175175.5

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي600603
AEDدرهم إماراتي159.1159.4
SARريال سعودي158.1158.4

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