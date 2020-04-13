الريال يحافظ على استقراره مع بداية التعاملات

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، شهدت أسعار صرف الريال استقرارا نسبيا أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 665 670

AED درهم إماراتي 176 177

SAR ريال سعودي 175 176







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 664 668

AED درهم إماراتي 176 176.5

SAR ريال سعودي 175 175.5







أسعار صرف الريال في صنعاء: