المشهد العربي
الريال يحافظ على استقراره مع بداية التعاملات
مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، شهدت أسعار صرف الريال استقرارا نسبيا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|665
|670
|AED
|درهم إماراتي
|176
|177
|SAR
|ريال سعودي
|175
|176
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|664
|668
|AED
|درهم إماراتي
|176
|176.5
|SAR
|ريال سعودي
|175
|175.5
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|600
|603
|AED
|درهم إماراتي
|159.1
|159.4
|SAR
|ريال سعودي
|158.1
|158.4