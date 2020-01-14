المشهد العربي
الريال يواصل انخفاضه أمام العملات مع بداية تعاملات الثلاثاء
مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء،واصلت أسعار صرف الريال انخفاضها الحاد أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|650
|655
|AED
|درهم إماراتي
|172
|173
|SAR
|ريال سعودي
|171
|172
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|648
|653
|AED
|درهم إماراتي
|171
|172
|SAR
|ريال سعودي
|170
|171
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|586_588
|590_592
|AED
|درهم إماراتي
|156
|156.5
|SAR
|ريال سعودي
|155
|155.5