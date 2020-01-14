المشهد العربي

الريال يواصل انخفاضه أمام العملات مع بداية تعاملات الثلاثاء

14 يناير، 2020
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مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء،واصلت أسعار صرف الريال انخفاضها الحاد  أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي650655
AEDدرهم إماراتي172173
SARريال سعودي171172

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي648653
AEDدرهم إماراتي171172
SARريال سعودي170171

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي586_588590_592
AEDدرهم إماراتي156156.5
SARريال سعودي155155.5

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