الريال يواصل انخفاضه أمام العملات مع بداية تعاملات الثلاثاء

مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء،واصلت أسعار صرف الريال انخفاضها الحاد أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 650 655

AED درهم إماراتي 172 173

SAR ريال سعودي 171 172







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 648 653

AED درهم إماراتي 171 172

SAR ريال سعودي 170 171







أسعار صرف الريال في صنعاء: