المشهد العربي

الريال يواصل رحلة الهبوط السريع

20 يناير، 2020
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واصل الريال رحلة الهبوط السريع، في منتصف تداولات اليوم الاثنين، أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي662666
AEDدرهم إماراتي175176
SARريال سعودي174.2175

أسعار صرف الريال في صنعاء







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي587590
AEDدرهم إماراتي155.5156
SARريال سعودي154.8155.2

أسعار صرف الريال في حضرموت







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي650655
AEDدرهم إماراتي172173
SARريال سعودي 171172

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الريال السريع الهبوط رحلة يواصل

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