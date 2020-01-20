الريال يواصل رحلة الهبوط السريع

واصل الريال رحلة الهبوط السريع، في منتصف تداولات اليوم الاثنين، أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 662 666

AED درهم إماراتي 175 176

SAR ريال سعودي 174.2 175







أسعار صرف الريال في صنعاء

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 587 590

AED درهم إماراتي 155.5 156

SAR ريال سعودي 154.8 155.2







أسعار صرف الريال في حضرموت