المشهد العربي
الريال يواصل رحلة الهبوط السريع
واصل الريال رحلة الهبوط السريع، في منتصف تداولات اليوم الاثنين، أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|662
|666
|AED
|درهم إماراتي
|175
|176
|SAR
|ريال سعودي
|174.2
|175
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|587
|590
|AED
|درهم إماراتي
|155.5
|156
|SAR
|ريال سعودي
|154.8
|155.2
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|650
|655
|AED
|درهم إماراتي
|172
|173
|SAR
|ريال سعودي
|171
|172