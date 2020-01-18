المشهد العربي

الريال يواصل سقوطه مع بداية تعاملات السبت

18 يناير، 2020
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مع بداية التعاملات الصباحية لليوم السبت،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.

 أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي648654
AEDدرهم إماراتي171172
SARريال سعودي170171

 أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي640645
AEDدرهم إماراتي169.5171
SARريال سعودي168.5170

 أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي589592
AEDدرهم إماراتي156156.5
SARريال سعودي155155.5

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الريال السبت بداية تعاملات سقوطه مع يواصل

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