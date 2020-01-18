الريال يواصل سقوطه مع بداية تعاملات السبت

مع بداية التعاملات الصباحية لليوم السبت،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 648 654

AED درهم إماراتي 171 172

SAR ريال سعودي 170 171







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 640 645

AED درهم إماراتي 169.5 171

SAR ريال سعودي 168.5 170







أسعار صرف الريال في صنعاء: