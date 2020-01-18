المشهد العربي
الريال يواصل سقوطه مع بداية تعاملات السبت
مع بداية التعاملات الصباحية لليوم السبت،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|648
|654
|AED
|درهم إماراتي
|171
|172
|SAR
|ريال سعودي
|170
|171
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|640
|645
|AED
|درهم إماراتي
|169.5
|171
|SAR
|ريال سعودي
|168.5
|170
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|589
|592
|AED
|درهم إماراتي
|156
|156.5
|SAR
|ريال سعودي
|155
|155.5