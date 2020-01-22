الزبيدي : الجنوب خسر باستشهاد القائد وليد سكره واحداً من أشجع وأخلص قادته الميامين

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، برقية عزاء ومواساة إلى أخوان وأبناء الشهيد البطل وليد سيف العفيف سكرة، قائد اللواء الأول مقاومة، الذي استشهد مساء أمس في عملية غادرة.

وعبر الرئيس الزُبيدي في البرقية، عن عميق الحزن والألم بهذا المصاب الأليم، الذي خسر فيه الوطن واحداً من أشجع وأخلص قادته الميامين، الذين كان لهم الدور الكبير، في الذود عن أرضه والدفاع عن كرامته.

ونقل الرئيس الزبيدي في البرقية تعازي ومواساة، قيادة وقواعد المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أسرة الشهيد البطل، وإلى قواتنا المسلحة بهذه الفاجعة ، مؤكدًا أن اسم وتضحيات الشهيد وأسرته، ستظل خالدة في ذاكرة الوطن وأجياله المتعاقبة.

وتطرقت البرقية بالإشادة إلى ماقدمته أسرة الشهيد من تضحيات كبيرة وجسيمة ،في سبيل الدفاع عن الوطن الجنوبي، كان آخرها استشهاد والده المناضل والقائد البطل اللواء سيف علي العفيف سكرة في يوليو من العام الماضي، في الخطوط الأمامية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، منوهة بأن شعبنا لن ينسى من ناضل وضحّى دفاعاً عن حقه في الحياة والحرية.

وابتهلت البرقية إلى الله أن يتغمد الشهيد البطل، وكل شهداء الوطن بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.