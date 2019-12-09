الزبيدي يلتقي مشبق ويؤكد استعداده لدعم أهالي المعلا وكافة ابناء عدن للتخفيف من معاناتهم

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء اليوم الإثنين، مدير عام مديرية المعلا، فهد مشبق.

وناقش الرئيس القائد مع مدير عام مديرية المعلا، الأوضاع العامة المديرية، واستمع منه إلى شرحٍ موجزٍ عن مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في المديرية، والاحتياجات الضرورية للسلطة المحلية لأداء مهامها.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مديرية المعلا، برغم الظروف التي تمر بها العاصمة عدن، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل جميع الإدارات والمؤسسات العامة لتضطلع بدورها في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأبدى الرئيس الزُبيدي، استعداد المجلس تقديم مافي وسعه لخدمة أبناء مديرية المعلا خاصة، والعاصمة عدن بشكل عام، والمساهمة بما هو متاح لديه، للتخفيف من معاناتهم في ظل تنصل الجهات المسؤولة عن القيام بواجباتها.

ومن جانبه، ثمن مدير عام مديرية المعلا، حرص الرئيس القائد على تلمس احتياجات المواطنين والسعي لتوفيرها وفق المتاح، مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل بتنسيق كامل مع قيادة الانتقالي في المديرية لما فيه مصلحة أبناء المديرية.