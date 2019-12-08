الزبيدي يناقش الخطة الأمنية المُعدة مع القيادات الجنوبية





استقبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة عدن، القائد أكرم الحنشي قائد اللواء 11 صاعقة، المتمركز في محافظة أبين، وأركان اللواء يسلم الشروب، ورئيس عمليات اللواء، عبدالعزيز أبو الليث.

واستمع الزُبيدي، من قادة اللواء 11 صاعقة، إلى شرحٍ موجزٍ عن جاهزية متسبي اللواء، والمهام التي يضطلع بها اللواء في إطار الخطة الأمنية المُعدة لتأمين محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل قوات الجيش، إو إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب.

وأشاد الزُبيدي، بما لمسه من استعدادٍ وجاهزية عالية من قيادة اللواء 11 صاعقة، مثمناً الجهود التي تُبذل من قيادة أفراد اللواء لإنجاز المهام المُوكلة إليهم بكل حنكة واقتدار، مؤكداً وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب قيادة اللواء ودعمه بما يضمن مواصلته لإدائه وبوتيرة أعلى مما هي عليه.

ومن جانبهم، ثمن قادة اللواء 11 صاعقة، حرص الزُبيدي، على تلمس احتياجات اللواء وتوفيرها، مؤكدين استعدادهم ومنتسبي اللواء لأي مهام تُوكل إليهم وفق ما تنقضيه المصلحة العليا للجنوب.