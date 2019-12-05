عدن 24

الزراعة تناقش إجراءات تسهيلات الصادرات والواردات من المنتجات الحيوانية والنباتية في المهرة

5 ديسمبر، 2019
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عدن24 ـ المركز الإعلامي
 
ناقش وفد من وزارة الزراعة والري، مع مدير مكتب الوزارة بالمهرة المهندس سعيد علي القميري أمس، الأربعاء، إجراءات تسهيل الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني عبر المنافذ البرية والبحرية.
وبحث اللقاء الذي ضم مدير الإدارة العامة لوقاية النبات ومدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري ورئيس قسم المبيدات بالوزارة، تسهيل إجراءات عمل المحاجر النباتية والبيطرية لتشجيع الصادرات اليمنية، كما ناقش ترتيب حملة تطعيم المجترات الصغيرة بمحافظة المهرة.
وطالب مدير عام الزراعة بالمهرة برفد المحاجر البيطرية والنباتية باجهزة تحليل الأثر المتبقي للمبيدات وتوفير مختبرات تحاليل المنتجات النباتية في المحافظة.
وثمن الدور الذي تقوم به قياده السلطة المحلية المتمثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت، في دعم الزراعة بمحافظة المهرة.
من جانبهما أشادا مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري ورئيس قسم المبيدات بالوزارة، الدور الذي يقوم به مكتب الزراعة بالمهرة في التنسيق مع الوازرة من أجل تسهيل عمل الصادرات اليمنية كون محافظة المهرة يوجد بها منافذ برية وبحرية.
 
 

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