الزعتر: أبناء الجنوب قوة فاعلة على الأرض وأوفياء للتحالف

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن أبناء الجنوب العربي يمتلكون الوفاء للتحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني الحوثي، مؤكدًا أنهم قوة فاعلة ومؤثرة على الأرض.

وكتب في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أثبتت الأحداث في اليمن، أن أبناء الجنوب العربي يمتلكون ما لا يمتلكه غيرهم وهو (الوفاء) للتحالف العربي بقيادة السعودية، (والصدق) في دعم المشروع العربي في مواجهة المشروع الإيراني الحوثي”.

وأضاف: “من لا يزال يقف ضد إرادة أبناء الجنوب، ومن لا يزال يقلل من أهمية المجلس الانتقالي الجنوبي، للأسف لا يزال يفكر بعقلية قديمة وينظر للمتغيرات بنظرة قديمة، الجنوبيين قوة فاعلة ومؤثرة على الأرض لم يعد بالإمكان الإستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش”.