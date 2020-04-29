اليمن العربي

الزعتر: تحاول قطر وتركيا وإيران إجهاض مرحلة مهمة بتاريخ العمل العربي وهو التحالف

29 أبريل، 2020
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قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، اليوم الثلاثاء، “تحاول قطر وتركيا وإيران إجهاض واستهداف مرحلة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك وهو التحالف العربي.

 

 

وكتب الزعتر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – رصدها “اليمن العربي” – “التحالف العربي بقيادة السعودية مرحلة مهمة لاتقتصر فقط على الأرض اليمنية بل هي مرحلة مهم في تاريخ العمل العربي المشترك تحاول قطر وتركيا وإيران العمل على إجهاضها وإستهدافها لكن ستبقى ” عاصفة الحزم ” الظهر الذي لايستند عليه اليمنيين فقط بل والعرب كافة”.

 

وأضاف “هاشتاقات برعاية قطرية يسوق لها أنيس منصور ، لولا التحالف العربي بقيادة المملكة لما إستعداد اليمنيين إستعادة مايقارب الـ ٨٠٪ من اراضي اليمن ، لكن ليس بمستغرب على من لم يستطع ان يحمي غرفة نومه ان يطعن في التحالف العربي”.

 

 

وبين أن “الحد الجنوبي يحميه أبناء المملكة وجنودها البواسل ، لاتجي تكحلها تعميها ، المملكة قوية بأبناءها وبجنودها البواسل ، لا أحد له الفضل في أن يقول نحن نحمي الحد الجنوبي ، لان المملكة تحمي نفسها

 

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