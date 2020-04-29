الزعتر يتوقع نجاح المجلس الانتقالي في منع انتشار كورونا

توقع المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم الأربعاء، أن ينجح المجلس الانتقالي الجنوبي في منع انتشار كورونا في عدن.

وكتب الزعتر عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”كورونا في عدن هو بلاشك يخلق تحدي أمام المجلس الانتقالي”.

وأضاف:” وأعتقد أن المجلس سينجح في كبح جماحه ومنع انتشاره لان الأهمية لدى المجلس الانتقالي هو توظيف ثروات الجنوب في خدمة المحافظات الجنوبية وليس العمل على نهب هذه الموارد كما يفعل الإخوان”.