الزعتر يستنكر الركود الشعبي في صنعاء ضد إرهاب الحوثي

استنكر المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، الركود الشعبي في صنعاء و المحافظات الشمالية تجاه إرهاب مليشيات الحوثي.

وقال في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الركود الشعبي في صنعاء والمحافظات الشمالية تجاه إرهاب الحوثي بينما تتساقط ميليشيات إيران تحت أقدام الثوار في العراق ولبنان، (هل هو خوف أم إستسلام)، لا أجد مبرراً لهذا الغياب للصوت الشعبي تجاه ممارسات الحوثي الإرهابية”.

وتشهد المحافظات العراقية واللبنانية انتفاضة حادة ضد المليشيات الإيرانية المتواجدة هُناك.