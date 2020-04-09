الزنيط.. اللواء الرابع حزم سيشهد نقلة نوعية

اكد ركن تدريب اللواء الرابع حزم العقيد ايمن انور الزنيط ان اللوء سيشهد نقلة نوعية واحترافية عسكرية نظير ما اكتسبه الأفراد من خبرات عسكرية وقتالية خلال خمس السنوات الماضية.

وذكر الزنيط في تصريح صحفي لعدن تايم ان الميدان العسكري جعل من افراد اللواء اسود ضارية لحماية الجنوب.

وعاهد الزنيط قيادة اللواء الرابع حزم بقيادة وافي الغبس بالمواقف الصلبة والتصدي لكل أطماع مليشيا الحوثي والطامعين الجدد بوهم غزو الجنوب.

ووجه الزنيط رسالة قوية للقوى المعادية والطابور الخامس باحباط كل محاولاتهم مؤكدا ان فرقعاتهم وضجيجهم لن تثني مواقفنا لاننا دائما في الميدان.