الزولفاني يشدّد على ضرورة فوز المريخ على الهلال في لقاء اليوم

السودان اليوم :

شدّد مدرب ظفار العماني التونسي يامن الزولفاني على ضرورة تحقيق المريخ الفوز على الهلال، لجهة أنّ الحسابات باتت مختلفة في المنافسة، مشيرًا إلى أنّ مباريات القمّة دائمًا ما تكون صعبة غير أنّ الدوري لا يقبل مزيدًا من إضاعة النقاط.

وقال يامن الزولفاني في تصريحٍ خاص”باج نيوز” إنّ لاعبي المريخ تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، متوقعًا مباراة مختلفة اليوم.

وتابع” أمير كمال، رمضان عجب، أبو عشرين، محمد الرشيد، والتش يقع عليهم دورًا كبيرًا، ويجب مساعدة فريقهم أمام الهلال بعد مستوياتهم الإيجابية مع المنتخب في التصفيات الأفريقية”.

وكان الزولفاني قد أشرف على تدريب المريخ في العام الماضي، وحقق نتائج إيجابية مع الفريق، وقاده إلى التتويج بكأس السودان.