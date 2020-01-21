الزُبيدي: من حق شعب الجنوب تقرير مصيره

أكد الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ،أن أولى الزيارات الرسمية الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت إلى بريطانيا وروسيا ،موضحا أن دول الخارج تبدي تفاهمات قوية مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف خلال حواره مع روسيا اليوم :” نحن سنعمل من خلال وفد المفاوضات الذي يمثل القضية الجنوبية للعمل تحت مظلة المبعوث الأممي الخاص غريفيث وتحت مظلة الأمم المتحدة لنأتي بحق تقرير المصير للشعب الجنوبي من خلال صندوق الاقتراع، فمن حق شعب الجنوب أن يقرر مصيره في البقاء مع الوحدة أو النظام الكونفدرالي الاتحادي أو استعادة الدولة كاملة”.