اليمن العربي

الزُبيدي يطمئن أبناء شبوة

4 ديسمبر، 2019
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أشاد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزُبيدي، بالروح الوطنية التي يتمتع بها قيادات وأفراد النخبة والحس الأمني الذي بفضله تم تطهير شبوة من البؤر الإرهابية .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، المقدم محمد سالم البوحر لقميشي، قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية.

وطمأن اللواء الزبيدي، القائد البوحر وجميع أبناء شبوة بأن كل تلك البطولات والمآثر التي اجترحها أبطال النخبة الشبوانية والتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل فرض الأمن والاستقرار لن تذهب هدراً، وسيستعيد أبناء شبوة زمام الأمور في محافظتهم قريباً بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، ناقش الزُبيدي، مع المقدم البوحر، مستجدات وتطورات الأوضاع في محافظة شبوة، وجاهزية واستعداد أفراد النخبة الشبوانية للمهام التي ستوكل إليهم، وفق الآلية التنفيذية التي تضمنتها بنود اتفاق الرياض، الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وعبّر القائد البوحر عن شكره الجزيل للقائد عيدروس الزُبيدي على اهتمامه ودعمه اللامحدود لقوات النخبة الشبوانية، مؤكداً جاهزية واستعداد قيادات وأفراد النخبة الشبوانية لتنفيذ أي مهام ستوكل إليها لحفظ الأمن والاستقرار في محافظة شبوة واستئناف عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير المحافظة من البؤر الإرهابية الممولة والمدعومة من جهات لا تريد الخير لشبوة والجنوب.

 

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أبناء الزبيدي شبوة يطمئن

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