اليمن العربي

الزُبيدي يعبر ببرقية عزاء عن خالص مواساته لأسرة الفقيد السعيدي

22 يناير، 2020
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عبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ببرقية عزاء عن خالص مواساته لأسرة الفقيد السعيدي.

 

ووفق متابعة “اليمن العربي”، بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل عوض عبدالنبي السعيدي (كويس)، الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء.

 

وعبّر الرئيس القائد في البرقية عن خالص مواساته لأسرة الفقيد السعيدي، ومشاطرته لهم الأحزان في هذا المصاب الأليم.

 

كما عددت البرقية مناقب الفقيد الذي كان أحد فدائيي ثورة أكتوبر المجيدة ضد المستعمر البريطاني، منذ انطلاق الكفاح المسلح في العام 1963.

 

وابتهل الرئيس القائد في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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