المشهد العربي

الزُبيدي يقف على تطورات المعارك بجبهات العند

18 ديسمبر، 2019
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اطمأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي على مستوى جاهزية قوى المحور وسير المعارك في جبهات القتال بالعند.

والتقى الزُبيدي اليوم الأربعاء، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة العميد الركن ثابت مثنى جواس للوقوف على آخر التطورات بجبهات القتال.

وشدد العميد جواس على جاهزية منتسبي محور العند واللواء 131 مشاة لخوض المعارك والدفاع عن الوطن ومكتسباته الغالية، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم للدفاع عن الوطن.

بدوره ثمن الرئيس الزُبيدي الجهود التي تقوم بها قيادة وأفراد اللواء 131 مشاة، مشيداً بالأدوار البطولية التي سطرها أبطال اللواء في مواجهة قوى الغزو الحوثي.

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