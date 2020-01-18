أخبار نادي برشلونة

الساعات الأولى لسيتين …مرهقة ومتعبة للجميع !

18 يناير، 2020
0
الساعات الأولى لسيتين …مرهقة ومتعبة للجميع !

هاي كورة_ قامت شبكة ESPN الأمريكية بنشر كواليس رحيل المدير الفني إرنيستو فالفيردي عن برشلونة ووصول كيكي سيتين ونالت هذه الكواليس مصداقية عالية من قبل المتتبعين .

1- بعد الموافقة على تدريب برشلونة وفي أول تدريب تحدث كيكي مع اللاعبين وقال لهم: “لو أنّ هناك أي اعتراضات أو مخاوف أود سماعها الآن لأجل ضمان حل المشاكل قبل بدايتها”

2_طلب من الجميع التضحية لأن التدريبات ستكون أكثر حدة.

3- في أول تدريب عانى بعض اللاعبين بشكل واضح وأبرزه بيكيه وفيدال والثنائي لم يستطع التحمل بعد 20 دقيقة فقط،

4_ أحد اللاعبين أكد للشبكة استمتاعه كثيرًا بالتدريبات وبالأخص الروندو وغالبًا فرينكي دي يونج

5_- سيتين اجتمع مع تيرشتيجن بصورة خاصة ثم ميسي

6_ميسي لم يكن سعيدًا قبل الاجتماع ولكن خرج من غرفة المدرب مبتسمًا.

7_ فالفيردي زار تدريبات النادي وقابل سيتين وتحدثا سويًا لمدة 15 دقيقة، وأخبره فالفيردي بأنّه متاح في أي وقت لو احتاج للمساعدة.

8_ عدد من اللاعبين كان حزينًا لرحيل فالفيردي ولكن أنسو فاتي كان أكثرهم حزنًا حتى أنّه بكى وذلك لأن فالفيردي من وثق به ومنحه فرصة للفريق الأول


مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأولى الساعات لسيتين للجميع مرهقة ميسي ومتعبة

إقرا أيضا

Photo of لاعبو برشلونة يرفضون تصوير الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي

لاعبو برشلونة يرفضون تصوير الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي

18 يناير، 2020
Photo of أخبار الانتقالات: ميلان يقترب من ضم أولمو واتفاق شبه كامل على صفقة إريكسن

أخبار الانتقالات: ميلان يقترب من ضم أولمو واتفاق شبه كامل على صفقة إريكسن

18 يناير، 2020
Photo of لماذا سيحصل ريال مدريد على جائزة بريرا ؟

لماذا سيحصل ريال مدريد على جائزة بريرا ؟

18 يناير، 2020
Photo of قبل مباراة برشلونة القادمة .. ميسي يسعى للتخلص من لعنة غرناطة

قبل مباراة برشلونة القادمة .. ميسي يسعى للتخلص من لعنة غرناطة

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق