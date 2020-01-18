الساعات الأولى لسيتين …مرهقة ومتعبة للجميع !

هاي كورة_ قامت شبكة ESPN الأمريكية بنشر كواليس رحيل المدير الفني إرنيستو فالفيردي عن برشلونة ووصول كيكي سيتين ونالت هذه الكواليس مصداقية عالية من قبل المتتبعين .

1- بعد الموافقة على تدريب برشلونة وفي أول تدريب تحدث كيكي مع اللاعبين وقال لهم: “لو أنّ هناك أي اعتراضات أو مخاوف أود سماعها الآن لأجل ضمان حل المشاكل قبل بدايتها”

2_طلب من الجميع التضحية لأن التدريبات ستكون أكثر حدة.

3- في أول تدريب عانى بعض اللاعبين بشكل واضح وأبرزه بيكيه وفيدال والثنائي لم يستطع التحمل بعد 20 دقيقة فقط،

4_ أحد اللاعبين أكد للشبكة استمتاعه كثيرًا بالتدريبات وبالأخص الروندو وغالبًا فرينكي دي يونج

5_- سيتين اجتمع مع تيرشتيجن بصورة خاصة ثم ميسي

6_ميسي لم يكن سعيدًا قبل الاجتماع ولكن خرج من غرفة المدرب مبتسمًا.

7_ فالفيردي زار تدريبات النادي وقابل سيتين وتحدثا سويًا لمدة 15 دقيقة، وأخبره فالفيردي بأنّه متاح في أي وقت لو احتاج للمساعدة.

8_ عدد من اللاعبين كان حزينًا لرحيل فالفيردي ولكن أنسو فاتي كان أكثرهم حزنًا حتى أنّه بكى وذلك لأن فالفيردي من وثق به ومنحه فرصة للفريق الأول