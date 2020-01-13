السالمي :13 يناير حدث أصبح من التاريخ وعلينا الاتعاظ منه وعدم الانشغال به



عدن تايم – خاص :

قال الاكاديمي الجنوبي والمحاضر الجامعي محمود السالمي ان على الجميع الاتعاظ من احداث 13 يناير بدون الانشغال بها .

الاكاديمي السالمي قال في منشور له ان 13 يناير حدث مضى وولى وأصبح من التاريخ، وعلينا أن نتعظ منه فقط وان لا نشغل أنفسنا فيه وإنما بالحاضر والمستقبل .

واضاف : لايوجد شعب في العالم الا ومر بأحداث قاسية ومؤلمة، وكل شعوب العالم دخلت في حروب وصراعات اهلية طاحنة، بعضها استمرت عشرات بل ومئات السنين .

واشار الى ان الفرق بين شعوب العالم اليوم هو أن الشعوب التي تجاوزت صراعاتها وحروبها وتركت الماضي وراء ظهرها وشغلت نفسها بالمستقبل تقف شامخة في مقدمة دول العالم بينما لشعوب التي مازالت قبائلها مشغولة بثارات واحقاد الماضي تعيش في اسفل السافلين.