عدن الغد

السبت: الحملة المجتمعية التوعوية ضد مخاطر فيروس كورونا

28 مارس، 2020
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السبت: الحملة المجتمعية التوعوية ضد مخاطر فيروس كورونا

 
 
برعاية واشراف مباشر من معالى وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري تدشن غدا السبت  في ساحة العروض بخورمكسر الحملة المجتمعية التوعوية للمواطنين لمواجهة خطر فيروس كورونا .
 
وسوف تقوم سيارات خاصة بالحملة جولة في عموم مديريات المحافظة مستخدمة مكبرات الصوت وتحمل شعارات لتوعية وارشاد المواطنين بمخاطر فيروس كورونا . اضافة الى توزيع الملصقات الخاصة بالحملة 
 
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت قبل أيام عن تبنيها حملة للتوعية بمخاطر كرونا يضم أكثر من ١٠ الف متطوع في المحافظات المحررة بالتعاون مع وزارة الصحة .
 
وقد دشنت الاربعاء دورة تدريبية للمتطوعين من العاصمة المؤقته عدن  لعدد 25 متدرب ومتدربة وباشراف وزارة الصحة  حيث يقوم كل متدرب على حدى بتدريب خمسه متطوعين في عموم محافظة عدن وتكفلت وزارة الشباب والرياضة بتوفير كافة المستلزمات الصحية للمتطوعين .
 
 
 
من نضال فارع
الل

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