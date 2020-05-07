السبت.. عدن على موعد مع مسيرة شعبية حاشدة

أقرت اللجنة التحضيرية للمظاهرات (كلنا لأجلك يا عدن) المشكلة من جميع المكونات العدنية أن يكون يوم السبت القادم 9/5/2020 موعدا لانطلاق مسيرة عدنية شعبية حاشدة للتعبير عن استياء أبناء عدن من الوضع الصحي والبيئي والخدمي المزري الذي تعيشه مدينتهم في ظل صمت وتجاهل مريب من جميع الأطراف السياسية التي تتولى إدارة عدن.

وقالت اللجنة المنظمة للمسيرة في بلاغ صحفي أن التظاهرة الشعبية هدفها التنديد والاحتجاج على ما وصلت إليه مدينة عدن من انهيار تام للخدمات أبرزها منظومة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي والبيئي في ظل انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة القاتلة وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي حصدت العشرات من أبناء عدن، ناهيك عن ما تعرضت له مئات الأسر من تشريد جراء انهيار منازلها بسبب ما شهدته المدينة مؤخرا من أمطار غزيرة وسيول جارفة مازالت مخلفاتها ماثلة للعيان بانتشار الكثير من مستنقعات وبؤر المياه الآسنة التي باتت مرتعا خصبا للبعوض الناقل للأمراض والأوبئة المنتشرة في عدن في ظل صمت مريب غير مبرر من قبل التحالف العربي إزاء الفشل الذريع للقطاعات الخدمية الحكومية وفشل الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي في انتشال عدن وأبنائها من هذا الوضع الخطير والمخيف.

وأهابت المكونات العدنية بجميع أبناء عدن من مختلف شرائحهم الاجتماعية للمشاركة الفاعلة في المسيرة الشعبية التي ستنطلق بعد صلاة العشاء يوم السبت القادم من أمام ساحة البنوك الكائنة في مدينة كريتر بمديرية صيرة.

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