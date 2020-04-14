السر الخفي في نجاح راموس وإخفاق ميسي بتسديد ركلات الجزاء.. فيديو كوميدي

سبورت 360 – يعتبر تنفيذ ركلات الجزاء بمثابة الحِرفة في لعبة كرة القدم، حيث يشتهر بعض اللاعبين في تسديد الركلات بنجاح في معظم محاولاتهم، بينما يعاني البعض الآخر مهدرين العديد من الركلات الهامة على فرقهم.

سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد يعد من الحالات القليلة لنجاح المدافعين في تنفيذ ركلات الجزاء، بل أنه ينفذها بأسلوب إبداعي جميل على طريقة بانينكا في كأس أمم أوروبا 1976.

أما في الجانب الآخر فقد عُرف عن ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة أنه يهدر بعض ركلات الجزاء الهامة خلال مسيرته، وذلك على الرغم من أنه أحد أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، إن لم يصبح الأفضل في موعد اعتزاله، مع الإقرار بأن ميسي تحسن في هذا الجانب آخر عامين.

كيف يمكن أن ينجح ليونيل ميسي بتنفيذ ركلات الجزاء دائماً؟

قناة FDOR صممت فيديو من الرسوم المتحركة يحاكي طريقة تسديد مشاهير كرة القدم لركلات الجزاء، مع إدخال بعض عناصر الكوميديا في الفيديو والتي تحاكي بدورها السمات الرئيسية لشخصيات كل لاعب والتي عرفت عنهم خلال مسيرتهم.

ويظهر في الفيديو سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وهو يقوم بالاعتداء على أليسون بيكر كون النجم الإسباني اشتهر بخشونته، فيما يهرب ليونيل ميسي من تسديد ركلات الجزاء ويحولها إلى ركلة حرة مباشرة لتسديدها بنجاح، لأنه يشتهر بأنه أفضل من يسدد الركلات الحرة في العالم حاليًا على عكس ركلات الجزاء.

ويحتوي الفيديو على العديد من اللقطات الأخرى المضحكة والطريفة.

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