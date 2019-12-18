السعرات الحرارية والقيمة الغذائية في اللحم البقري من أنواع اللحوم المتداولة والتي يكثر تناولها فهي من اللحوم الحمراء والتي لها قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة للصحة كما إنها تحتوى على نسبة سعرات حرارية تختلف على حسب طريقة الطهي ونسبة الدهون فيها , وهذا ما سوف نتناوله بشكل مفصل في ذلك المقال .

السعرات الحرارية في اللحم البقري

اللحم البقري أو اللحوم الحمراء من أنواع اللحوم التي تتميز بطعمها الغني واللذيذ والتي يختلف طريقة طهيها سواء كان مشوي أو مطبوخ أو مسلوق , كما تختلف كمية السعرات الحرارية على حسب القطعة المقطوع منها اللحم ونسبة الدهون فيها .

فتناول لحم البقري يحتوي على 240 سعر حراري .

تناول صدر اللحم البقري المطبوخ بوزن 85 جرام يحتوى على 189 سعر حراري .

المطبوخ بوزن 85 جرام يحتوى على 189 سعر حراري . تناول 100 جرام من برجر اللحم البقري يحتوي على 214 سعر حراري .

يحتوي على 214 سعر حراري . تناول شريحة من استيك اللحم البقري المقلية تحتوى على 416 سعر حراري .

المقلية تحتوى على 416 سعر حراري . تناول كتف اللحم البقري الخالي من الدهون بوزن 85 جرام يحتوى على 183 سعر حراري .

تناول شاورما اللحم البقري ب وزن 85 جرام يحتوى على 317 سعر حراري .

وزن 85 جرام يحتوى على 317 سعر حراري . تناول 85 جرام من اللحم المفروم المطهو يحتوي على 245 سعر حراري .

المطهو يحتوي على 245 سعر حراري . تناول طحال يحتوي على 95 سعر حراري .

تناول فشة يحتوي على 81 سعر حراري .

مخ مسلوق بدون قلي يحتوي على 107 سعر حراري .

تناول 85 جرام من لسان بقري يحتوى على 241 سعر حراري .

تناول 85 جرام من كلاوي بقري يحتوى على 122 سعر حراري .

تناول 85 جرام من قلب بقري يحتوي على 148 سعر حراري .

القيمة الغذائية في اللحم البقري

تناول 100 غرام من اللحم البقري المطبوخ أو المشوي والذي يتكون من 85% من اللحم الصافي و15% من الدهون يحتوى على :

250 سعر حراري .

57.98 مليلتر من الماء .

25.93 غرام من البروتين .

15.41 غرام من الدهون .

318 مليجرام من البوتاسيوم .

198 مليجرام من الفسفور .

71 مليجرام من الصوديوم .

6.31 ملليغرام من الزنك .

2.60 مليجرام من الحديد .

2.64 ميكروغرام من فيتامين ب12 .

5.278 مليجرام من فيتامين ب3 .

0.382 مليجرام من فيتامين ب6 .

1.2 ميكروغرام من فيتامين ك .

5.894 غرام من الاحماض الدهنية المشبعة .

6.668 غرام من الاحماض الدهنية الاحادية الغير مشبعة .

0.484 غرام من الاحماض الدهنية المتعدد غير المشبعة .

88 مليغرام من الكوليسترول .

اهمية اللحوم البقري للجسم

لا يمكن الاستغناء عن اللحم البقري في نظامي الغذائي فهو يحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم فهو يحتوى على :

يعتبر مصدر أساسي للزنك الهام لنمو الجسم والحفاظ عليه .

يحتوي على السيلينيوم وهي من المعادن الهامة لتحسين وظائف الجسم .

مصدر هام للحديد ولذلك تعتبر مصدر هام لعلاج الانيميا .

. غني بفيتامين ب3 الهام للوقاية من أمراض القلب .

. فيتامين ب6 التي تعد هام لتكوين الدم .

عني بالفسفور الهام لنمو والحفاظ على الجسم .

بعد مصدر أساسي لفيتامين ب12 الهام لوظائف الدماغ والجهاز العصبي .

يحتوى على مجموعة من المركبات الحيوية مثل الكرياتين والتي تعد مصدر أساسي للطاقة للجسم وتساعد على نمو العضلات ولذلك ينصح بتناول اللحوم الحمراء لمن يمارسون كمال الأجسام .

ولذلك ينصح بتناول اللحوم الحمراء لمن يمارسون كمال الأجسام . يحتوى على حمض التورين وهي مركب مضاد للاكسدة والتي تحافظ على سلامة القلب والعضلات .

والتي تحافظ على سلامة القلب والعضلات . يحتوى على مركب الجلوتاثيون وهي من المواد المضادة للاكسدة .

فوائد اللحم البقري للصحة

يحافظ على نمو الكتلة العضلية في الجسم مما يقي من ضمور العضلات مع التقدم في السن .

يعالج الأنيميا وفقر الدم فهو غني بالحديد .

مصدر للطاقة مما يقلل الشعور بالتعب عند ممارسة التمارين الرياضية .

يحافظ على سلامة القلب والمخ .

اضرار اللحوم الحمراء

بالرغم من القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء ولكن الإفراط في تناوله قد يلحق الضرر بالجسم .

فهو يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والبروستاتا وخاصة عند تناول اللحوم المصنعة .

والمستقيم والبنكرياس والبروستاتا وخاصة عند تناول اللحوم المصنعة . زيادة تناول اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي .

. يزيد من نسبة الدهون المشبعة والكوليسترول في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

. يزيد من خطر الاصابة بالتهاب الرتج .

ومن هنا فقد عرضنا عليكم القيمة الغذائية والسعرات الحرارية للحوم الحمراء وفوائدها واضرارها على الجسم .

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