ابابيل نت
السعر الآن : الريال اليمني يتراجع امام العملات الاجنبية مساء اليوم الثلاثاء
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م.
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار
559 إلى 560 ريال،
بيع الدولار
564 إلى 565 ريال،
شراء السعودي
148 ريال،
بيع السعودي
148,4 إلى 148,5 ريال.
الأسعار في عدن:
شراء الدولار
564 إلى 565 ريال،
بيع الدولار
569 إلى 570 ريال.
شراء السعودي
148,3 إلى 148,5 ريال،
بيع السعودي
149 إلى 149,2 ريال.
هام | الأسعار غير ثابتة وتختلف من لحظة إلى أخرى وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.