السعر الآن : الريال اليمني يتراجع امام العملات الاجنبية مساء اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م.

الأسعار في صنعاء:

شراء الدولار

559 إلى 560 ريال،

بيع الدولار

564 إلى 565 ريال،

شراء السعودي

148 ريال،

بيع السعودي

148,4 إلى 148,5 ريال.

الأسعار في عدن:

شراء الدولار

564 إلى 565 ريال،

بيع الدولار

569 إلى 570 ريال.

شراء السعودي

148,3 إلى 148,5 ريال،

بيع السعودي

149 إلى 149,2 ريال.

هام | الأسعار غير ثابتة وتختلف من لحظة إلى أخرى وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.