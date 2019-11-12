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السعر الآن : الريال اليمني يتراجع امام العملات الاجنبية مساء اليوم الثلاثاء

ابابيل نت ابابيل نت منذ 5 دقائق
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أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م.

الأسعار في صنعاء:

شراء الدولار

 559 إلى 560 ريال،

بيع الدولار

 564 إلى 565 ريال،

شراء السعودي

 148 ريال،

بيع السعودي

 148,4 إلى 148,5 ريال.

الأسعار في عدن:

شراء الدولار

 564 إلى 565 ريال،

بيع الدولار

 569 إلى 570 ريال.

شراء السعودي

 148,3 إلى 148,5 ريال،

بيع السعودي

 149 إلى 149,2 ريال.

هام | الأسعار غير ثابتة وتختلف من لحظة إلى أخرى وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.

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