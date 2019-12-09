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السعر الآن : الريال اليمني يتهاوي امام العملات الاجنبية والدولار يتخطى حاجز ال600ريال مساء اليوم الاحد

9 ديسمبر، 2019
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اخر تحديث لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء الاحد 8 ديسمبر 2019م.

أسعار التداول  صنعاء:

الدولار شراء (585 إلى 586) ريال،

 الدولار بيع (589 إلى 590) ريال،

 السعودي شراء (154,3 إلى 154,7)

 ريال، البيع (155,5 إلى 156) ريال.

أسعار التداول في  عدن:

الدولار شراء (596 إلى 600) ريال،

 الدولار بيع (603 إلى 605) ريال،

 السعودي شراء (157 إلى 157,4) ريال،

 البيع (157,7 إلى 158) ريال.

هام | الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.

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