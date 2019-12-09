ابابيل نت
السعر الآن : الريال اليمني يتهاوي امام العملات الاجنبية والدولار يتخطى حاجز ال600ريال مساء اليوم الاحد
اخر تحديث لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء الاحد 8 ديسمبر 2019م.
أسعار التداول صنعاء:
الدولار شراء (585 إلى 586) ريال،
الدولار بيع (589 إلى 590) ريال،
السعودي شراء (154,3 إلى 154,7)
ريال، البيع (155,5 إلى 156) ريال.
أسعار التداول في عدن:
الدولار شراء (596 إلى 600) ريال،
الدولار بيع (603 إلى 605) ريال،
السعودي شراء (157 إلى 157,4) ريال،
البيع (157,7 إلى 158) ريال.
هام | الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.