السعر الآن : الريال اليمني يتهاوي امام العملات الاجنبية والدولار يتخطى حاجز ال600ريال مساء اليوم الاحد

اخر تحديث لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء الاحد 8 ديسمبر 2019م.

أسعار التداول صنعاء:

الدولار شراء (585 إلى 586) ريال،

الدولار بيع (589 إلى 590) ريال،

السعودي شراء (154,3 إلى 154,7)

ريال، البيع (155,5 إلى 156) ريال.

أسعار التداول في عدن:

الدولار شراء (596 إلى 600) ريال،

الدولار بيع (603 إلى 605) ريال،

السعودي شراء (157 إلى 157,4) ريال،

البيع (157,7 إلى 158) ريال.

هام | الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من محافظة إلى أخرى.