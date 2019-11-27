ابابيل نت
السعر الآن : انهيار متسارع للريال اليمني بشكل مخيف في بداية تداولات اليوم الاربعاء
ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأربعاء 27نوفمبر2019م
وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعت عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني.
آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي: 583: 588
الريال السعودي : 154: 155
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي: 584: 589
الريال السعودي : 155: 156