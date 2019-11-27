أقل من دقيقة

2 أقل من دقيقة

السعر الآن : انهيار متسارع للريال اليمني بشكل مخيف في بداية تداولات اليوم الاربعاء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأربعاء 27نوفمبر2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعت عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني.

آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 583: 588

الريال السعودي : 154: 155

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 584: 589

الريال السعودي : 155: 156