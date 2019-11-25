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السعر الآن : انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبية صباح اليوم الاثنين

ابابيل نت ابابيل نت منذ 21 دقيقة
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ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأثنين 25نوفمبر2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعت عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني.

آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .
أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 573: 576

الريال السعودي : 151.5: 152

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 574: 577

الريال السعودي : 152.5: 153

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الآن الاثنين الاجنبية السعر العملات اليمني اليوم امام انهيار صباح للريال مخيف
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