4 مايو

السعودية..اعدام مقيم يمني نفذ عملاً ارهابياً بموسم الرياض

16 أبريل، 2020
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الخميس – 16 أبريل 2020 – الساعة 01:35 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

اعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق المقيم اليمني، منفذ هجوم موسم الرياض الإرهابي على إحدى الفرق الاستعراضية.

وقال البيان إن الجاني عماد عبدالقوي المنصوري، ارتكب الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

وأشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليه بإقامة حد الحرابة، ونصت أن تكون عقوبته القتل”، مؤكدا أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا الحكم.

وطعن الجاني رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا فنيا ضمن فعاليات مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في حي الملز، وسط الرياض.

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