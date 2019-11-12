الخبر اليمني

السعودية تؤكد حرصها على إنهاء التدخلات الخارجية في اليمن

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 21 دقيقة
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السعودية تؤكد حرصها على إنهاء التدخلات الخارجية في اليمن

│الخبر | متابعات

أكدت السعودية حرصها على استقرار اليمن وازدهاره وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.
جاء هذا في بيان لمجلس الشوري نوه فيه بجهود المملكة التي أدت مؤخراً إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وشدد المجلس على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن ، متطلعاً إلى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.
وأعرب البيان السعودي عن أمله في أن يتحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه .

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