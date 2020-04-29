السعودية تتخطى 20 الف اصابة..أحدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الثلاثاء

تخطت المملكة السعودية حاجز 20 الف اصابة بفيروس كورونا وفقا لاحدث احصائيات الجائحة نشرتها منظمة الصحة العالمية في الشرق الاوسط مساء اليوم الثلاثاء، وتأتي في المرتبة الثانية.

ولازالت ايران في صدارة القائمة بعدد اصابات اكثر من 92500 اصابة مؤكدة، فيما يقترب عدد الوفيات من 6 الاف وفاة معلنة.

باكستان ثالثا بعدد اصابات اكثر من 14 الف اصابة، بينما قطر رابعا باجمالي اصابات يقترب من 12 الف حالة، تليها الامارات خامسا بعدد اصابات 11380 اصابة مؤكدة.

تليهم كلا من مصر والمغرب والكويت والبحرين وعمان العراق وافغانستان بالترتيب.

وتحتل اليمن صدارة القائمة باقل عدد اصابات وهي الحالة الوحيدة التي تم شفاءها، تليها سوريا ثم ليبيا.