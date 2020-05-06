السعودية تتخطى 30 الف واليمن 21 اصابة..احدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط

تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حاجز 30 الف اصابة، بينما بلغ عدد الاصابات في اليمن 21 اصابة بعد تسجيل 9 اصابات جديدة وفق احدث احصائيات الجائحة في دول الشرق الاوسط بحسب منظمة الصحة العالمية.

لازالت ايران بالمرتبة الاولى باجمالي اصابات نحو 100 الف اصابة، بينما السعودية ثانيا بعدد 30251 اصابة معلنة.

باكستان ثالثا بعدد اصابات 21501 حالة مؤكدة، بينما قطر بالمرتبة الرابعة بعدد اصابات 17142 اصابة.

وتأتي الامارات خامسا بعدد اصابات 15192 اصابة مؤكدة، تليها مصر بعدد 7201 اصابة ثم المغرب باكثر من خمسة الف اصابة.

وارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا باليمن الى 21 حالة مؤكدة بينها ثلاث وفيات وحالة شفاء واحدة، في الوقت الذي تتوقع مصادر صحية ارتفاع العدد خلال الساعات القادمة.