مأرب برس

السعودية تحدد حلا وحيدا لليمن وتكشف عن تسوية ودور مستقبلي للحوثيين

6 ديسمبر، 2019
0

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة إن الحل الوحيد في اليمن سياسي.

واكد الجبير في كلمة بمؤتمر في روما ان “الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن”، مشدداً على أن “كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”.

وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وقال الجبير ان إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

الوسوم
السعودية تحدد تسوية حلا عن للحوثيين لليمن مستقبلي وتكشف وحيدا ودور

مقالات ذات صلة

Photo of الشرعية تخرج عن صمتها وتعري المجلس الانتقالي.. وتكشف حقيقة القوات التي تتحرك نحو عدن

الشرعية تخرج عن صمتها وتعري المجلس الانتقالي.. وتكشف حقيقة القوات التي تتحرك نحو عدن

6 ديسمبر، 2019
Photo of اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني

اللواء محسن خصروف يوجه دعوة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يكشف بعض الأسرار العسكرية التي يتكتم عليها الجيش الوطني

6 ديسمبر، 2019
Photo of مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية

مكتب الخدمة المدنية بمارب يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية

6 ديسمبر، 2019
Photo of مواجهات شرسة بين الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي بأبين ومقتل قيادي انفصالي

مواجهات شرسة بين الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي بأبين ومقتل قيادي انفصالي

6 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق