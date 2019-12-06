السعودية تحدد حلا وحيدا لليمن وتكشف عن تسوية ودور مستقبلي للحوثيين





قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة إن الحل الوحيد في اليمن سياسي.

واكد الجبير في كلمة بمؤتمر في روما ان “الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن”، مشدداً على أن “كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”.

وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وقال الجبير ان إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.