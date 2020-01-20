سكاي نيور عربية

السعودية تدين هجوم مأرب واستهانة الحوثي بـ”المقدسات”

20 يناير، 2020
0

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع “ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني”.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف الرياض إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا، مضيفة أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تشكل تقويضا متعمدا لمسار الحل السياسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى، وما يزال الرقم مرشحا للزيادة.

وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا، بعضهم في حالة خطرة، يتوزعون على مستشفيات المدينة.

من جانبه، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرّد من القيم الدينية والأخلاقية.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” في مأرب

حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” في مأرب

20 يناير، 2020
Photo of الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

20 يناير، 2020
Photo of تعزيزات للتحالف في عدن .. وانسحابات بأبين وشبوة

تعزيزات للتحالف في عدن .. وانسحابات بأبين وشبوة

19 يناير، 2020
Photo of هادي يندد بـ”المجزرة الحوثية”.. أداة رخيصة لأجندة إيران

هادي يندد بـ”المجزرة الحوثية”.. أداة رخيصة لأجندة إيران

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق