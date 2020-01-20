السعودية تدين هجوم مأرب واستهانة الحوثي بـ”المقدسات”

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع “ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني”.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف الرياض إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا، مضيفة أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تشكل تقويضا متعمدا لمسار الحل السياسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى، وما يزال الرقم مرشحا للزيادة.

وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا، بعضهم في حالة خطرة، يتوزعون على مستشفيات المدينة.

من جانبه، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرّد من القيم الدينية والأخلاقية.