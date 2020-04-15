ابابيل نت

السعودية ترصد مبلغ مالي غير مسبوق لدعم اليمن خلال 2020

16 أبريل، 2020
0

أكد ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”.

 

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا المستجد “كوفيد19”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
2020 السعودية اليمن ترصد خلال غير لدعم مالي مبلغ مسبوق

إقرا أيضا

Photo of عاجل : الانتقالي يرفع درجة الاستعداد القتالي في ابين الى القصوى

عاجل : الانتقالي يرفع درجة الاستعداد القتالي في ابين الى القصوى

16 أبريل، 2020
Photo of رصد عشرات الخروقات الحوثية في الحديدة

رصد عشرات الخروقات الحوثية في الحديدة

16 أبريل، 2020
Photo of عاجل : الشرعية تدفع بقوة عسكرية كبيرة الى ابين وأنباء عن استعدادات لمعركة فاصلة

عاجل : الشرعية تدفع بقوة عسكرية كبيرة الى ابين وأنباء عن استعدادات لمعركة فاصلة

15 أبريل، 2020
Photo of توضيح هام من السفارة اليمنية في الرياض

توضيح هام من السفارة اليمنية في الرياض

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق