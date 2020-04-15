السعودية ترصد مبلغ مالي غير مسبوق لدعم اليمن خلال 2020

أكد ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا المستجد “كوفيد19”.