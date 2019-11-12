السعودية تصدر توجيهات بخصوص أستلام آمن عدن خلال الساعات القادمة..تفاصيل





يعود رئيس الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة فريق مصغر لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في المحافظات المحررة وذلك وفقاً لــ “اتفاق الرياض” الذي وقعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء الماضي.

وبالتزامن مع عودة الحكمة الشرعية إلى عدن كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن الجهات التي ستتولى مسؤولية حماية المنشآت والأمن في عدن.

وبحسب الصحيفة فإن قوات الشرطة، والنجدة، ستتولى مسؤولية تأمين العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل مع الانتقالي على إعادة تنظيم القوات التابعة للشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.