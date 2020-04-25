السعودية تضبط 31 يمنياً حاولوا التسلل إلى داخلها

4 مايو / متابعات

أعلنت قوات حرس الحدود السعودية، ضبط 31 شخصاً من الجنسية اليمنية خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة خلال شهر شعبان الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودية المقدم مسفر القريني، أن القوات أحبطت محاولات لتسلل 101 شخص بينهم 31 يمنياً إلى مناطق جازان ونجران وعسير.

وأشار إلى أنه جرى أيضاً ضبط طن وستة وسبعون كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة إدخالها المملكة، بالإضافة إلى طن وثلاث مئة وسبعة وسبعون كيلوجراماً من مادة القات المخدر.