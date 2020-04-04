الخبر اليمني

السعودية تعلن تمديد هوية مقيم للوافدين اليمنيين مجاناً

4 أبريل، 2020
0
السعودية تعلن تمديد هوية مقيم للوافدين اليمنيين مجاناً

│الخبر | متابعات

قررت السلطات في السعودية تمديد “هوية مقيم” للوافدين بما فيهم اليمينين داخل وخارج المملكة بصفة آلية ودون مقابل مادي.
وبدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد “هوية مقيم” آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 18 مارس 2020 إلى يوم 30 يونيو 2020.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التمديد مجاني ودون مقابل مالي، مشيرة إلى أنها تقوم بإرسال رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السعودية اليمنيين تعلن تمديد للوافدين مجانا مقيم هوية

إقرا أيضا

Photo of التحالف يستهدف بـ «13» غارة على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف

التحالف يستهدف بـ «13» غارة على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف

4 أبريل، 2020
Photo of هاني بن بريك يحن لعودة الميسري والجبواني ويرفض لغة التحريض ضد الشماليين

هاني بن بريك يحن لعودة الميسري والجبواني ويرفض لغة التحريض ضد الشماليين

4 أبريل، 2020
Photo of الغباري يكشف بالاسماء عن وفيات بفيروس كورونا في صنعاء

الغباري يكشف بالاسماء عن وفيات بفيروس كورونا في صنعاء

3 أبريل، 2020
Photo of قبليون بشبوة يعدمون شابًا سَلَّمه والده لأسرة شاب آخر

قبليون بشبوة يعدمون شابًا سَلَّمه والده لأسرة شاب آخر

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق