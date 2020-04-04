السعودية تعلن تمديد هوية مقيم للوافدين اليمنيين مجاناً

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قررت السلطات في السعودية تمديد “هوية مقيم” للوافدين بما فيهم اليمينين داخل وخارج المملكة بصفة آلية ودون مقابل مادي.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد “هوية مقيم” آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 18 مارس 2020 إلى يوم 30 يونيو 2020.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التمديد مجاني ودون مقابل مالي، مشيرة إلى أنها تقوم بإرسال رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.