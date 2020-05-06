السعودية تقترب من 32 الف حالة واليمن 26 مصاب..احدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط

تقترب المملكة السعودية من تسجيل 32 الف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كوفيد 19 او ما يعرف بكورونا، بينما اليمن سجلت 26 حالة مؤكدة وفقا لاحدث احصائيات منظمة الصحة العالمية لدول الشرق الاوسط.

وتحتل ايران المرتبة الاولى بعدد حالات اكثر من 101 الف حالة معلنة، فيما السعودية ثانيا، وباكستان ثالثا باجمالي اصابات اكثر من 22500 حالة.

قطر رابعا بعدد حالات يقترب من 18 الف حالة معلنة، بينما تأتي الامارات خامسا باكثر من 15100 حالة مؤكدة.

وسجلت مصر المرتبة السادسة باكثر من 7500 حالة، فيما تأتي الكويت سابعا بعدد حالات يفوق 6200 حالة معلنة.

وجاءت اليمن في المرتبة الاخيرة بعدد حالات 26 حالة منها 5 وفيات، رغم ان لجنة الطوارى اليمنية قالت بأن عدد الحالات بلغ 25 حالة فقط في احدث احصائية لها مساء اليوم الاربعاء.