التغيير نت

السعودية تمنع وزير الداخلية وبعض الوزراء من العودة الى عدن تعرف على السبب

التغيير نت التغيير نت منذ 3 دقائق
0 أقل من دقيقة


قال المدير العام لقناة بلقيس أحمد الزرقة‏  ان السعودية منعت وزير الداخلية  وبعض الوزراء من العودة الى عدن بسبب الامارات .

واوضح الزر قة في تغريدة نشرها على تويتر وتابعها موقع التغيير ان السعودية تمنع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير النقل ووزير التربية والتعليم وكافة الوزراء المنتمين للمحافظات الشمالية من العودة الى عدن

واوضح ان هذا كاشتراط اماراتي ويظهر رئيس الحكومة ليعلن ان عودته وخمسة وزراء عودة للدولة…والشرعية وبمثابة انتصار وانهاء لانقلاب وتمرد الانتقالي الإماراتي الذي مازالت قواته هي المسيطرة على عدن بتمويل ودعم اماراتي ..

الوسوم
الداخلية السبب السعودية العودة الوزراء الى تعرف تمنع عدن على من وبعض وزير

مقالات ذات صلة

Photo of بيان هام من قيادة اللواء الرابع لحماية المنشآت.. اهم ماورد فيه

بيان هام من قيادة اللواء الرابع لحماية المنشآت.. اهم ماورد فيه

منذ 11 ساعة
Photo of تعرف بالاسماء على وزراء الحوثيين يهربون الممنوعات تفاصيل

تعرف بالاسماء على وزراء الحوثيين يهربون الممنوعات تفاصيل

منذ 13 ساعة
Photo of رسميآ: السعودية ستعلن في هذا الموعد استقلال الجنوب

رسميآ: السعودية ستعلن في هذا الموعد استقلال الجنوب

منذ 14 ساعة
Photo of اعلامي كويتي صنعاء في الاسبوع المقبل ستشهد مظاهرات ضد الحوثيين

اعلامي كويتي صنعاء في الاسبوع المقبل ستشهد مظاهرات ضد الحوثيين

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق