السعودية تمنع وزير الداخلية وبعض الوزراء من العودة الى عدن تعرف على السبب





قال المدير العام لقناة بلقيس أحمد الزرقة‏ ان السعودية منعت وزير الداخلية وبعض الوزراء من العودة الى عدن بسبب الامارات .

واوضح الزر قة في تغريدة نشرها على تويتر وتابعها موقع التغيير ان السعودية تمنع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير النقل ووزير التربية والتعليم وكافة الوزراء المنتمين للمحافظات الشمالية من العودة الى عدن

واوضح ان هذا كاشتراط اماراتي ويظهر رئيس الحكومة ليعلن ان عودته وخمسة وزراء عودة للدولة…والشرعية وبمثابة انتصار وانهاء لانقلاب وتمرد الانتقالي الإماراتي الذي مازالت قواته هي المسيطرة على عدن بتمويل ودعم اماراتي ..