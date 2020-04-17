السعودية تنفذ حد الحرابة على المواطن اليمني عماد المنصوري

│الخبر | وكالات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020، بياناً رسميًا، كشفت فيه حيثيات تنفيذ حكم القتل أو (حد الحرابة) بأحد الجناة في الرياض، وهو مواطن يمني الجنسية يُدعى “عماد عبد القوي المنصوري”، بعد ثبوت الاتهام الموجه إليه في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض الفترة الماضية.

ووفقًا لبيان الداخلية السعودية، فإن حكم المواطن اليمني المقيم بالمملكة العربية السعودية، بعدما قام بمهاجمة إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وقام بطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وأحدث ترويعًا للناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، وأنه قام بهذا الفعل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، بأنه المتهم ينتمي لتنظيم القتل ومتهم باشتراكه معه في القتال، وبناءً تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، ثم تم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً، وتضمن الاتهام الإفساد وحمل السلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن.