الخبر اليمني

السعودية تنفذ حد الحرابة على المواطن اليمني عماد المنصوري

17 أبريل، 2020
0
السعودية تكشف معلومات جديدة عن منفذ حادثة الطعن في «حفل راقص» بالرياض

أثناء تنفيذ المتهم “المنصوري” عملية الطعن

│الخبر | وكالات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020، بياناً رسميًا، كشفت فيه حيثيات تنفيذ حكم القتل أو (حد الحرابة) بأحد الجناة في الرياض، وهو مواطن يمني الجنسية يُدعى “عماد عبد القوي المنصوري”، بعد ثبوت الاتهام الموجه إليه في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض الفترة الماضية.
ووفقًا لبيان الداخلية السعودية، فإن حكم المواطن اليمني المقيم بالمملكة العربية السعودية، بعدما قام بمهاجمة إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وقام بطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وأحدث ترويعًا للناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، وأنه قام بهذا الفعل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، بأنه المتهم ينتمي لتنظيم القتل ومتهم باشتراكه معه في القتال، وبناءً تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، ثم تم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً، وتضمن الاتهام الإفساد وحمل السلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحرابة السعودية المنصوري المواطن اليمني تنفذ حد على عماد

إقرا أيضا

Photo of مسؤول أممي: أزمة كورونا تقدّم فرصة فريدة لسلام اليمن

مسؤول أممي: أزمة كورونا تقدّم فرصة فريدة لسلام اليمن

17 أبريل، 2020
Photo of السعدي يطلع مجلس الأمن على خروقات الحوثيين لهدنة غريفيثس

السعدي يطلع مجلس الأمن على خروقات الحوثيين لهدنة غريفيثس

17 أبريل، 2020
Photo of إشهار مجلس الإنقاذ اليمني الجنوبي في لحج

إشهار مجلس الإنقاذ اليمني الجنوبي في لحج

17 أبريل، 2020
Photo of مؤشرات بإنفجار الوضع عسكريا بعد فشل جهود وساطة بين الشرعية والانتقالي

مؤشرات بإنفجار الوضع عسكريا بعد فشل جهود وساطة بين الشرعية والانتقالي

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق