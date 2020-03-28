4 مايو

السعودية تنفي أي تواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+

28 مارس، 2020
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نفت المملكة العربية السعودية، المنتج الأول للنفط في العالم، الجمعة، أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية القول بأنه “ليس هناك أي تواصل بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك ”.

وأكد المصدر أنه “لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول”.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت في 21 آذار/مارس الماضي عن إيجور سيتشن، رئيس روسنفت أكبر شركة نفط في روسيا، قوله بأنه ينبغي أن تواصل روسيا وأوبك الاتصالات، موضحاً أن أوبك فقدت نفوذها وعوامل أخرى تؤثر في الأسواق.

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