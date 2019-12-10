السعودية توجه صفعة للانتقالي وترفض طلبا يخص القائد أمجد خالد





كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين ان السعودية رفضت طلبا تقدم به ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، لتغيير رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس الاخباري ان الانتقالي طلب من التحالف بقيادة السعودية والرئاسة اليمنية امس الاحد ، اعفاء العميد امجد خالد من رئاسة اللجنة .

وذكرت المصادر ان الجانب السعودي رد بالرفض واصر على بقاء العميد امجد خالد قائد لواء النقل احد الالوية التابعة للحماية الرئاسية ، على رأس اللجنة وممارسة المهام الموكلة اليه.

وشكل التحالف لجنة مشتركة من الحكومة الشرعية والانتقالي مهمتها متابعة تنفيذ اتفاق الرياض المتعلق بالشق العسكري والامني ، والذي تعرقل مليشيات الانتقالي تنفيذه حتى الان،كما عطلت عمل اللجنة في اكثر من مناسبة.

وحظي العميد امجد خالد لدى عودته الى عدن بعد اتفاق الرياض ، باستقبال شعبي كبير ، فيما لم تتوقف ابواق الانتقالي في استهدافه ومحاولة تشويهه والمطالبة باستبعادة من اللجنة العسكرية.

وانقضى اكثر من شهر على اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي ولم تلتزم مليشيات الانتقالي بتنفيذ ما عليها ، فيما عادت الحكومة الى عدن وبدأت بتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق الرياض.