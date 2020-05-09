السعودية ثانيا وقطر رابعا و 35 اصابة باليمن..احدث احصائيات كورونا في الشرق الاوسط

ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية الى اكثر من 35 الف اصابة، حيث تأتي المملكة في المرتبة الثانية بعد ايران في احصائيات الجائحة التي تنشرها منظمة الصحة العالمية في الشرق الاوسط.

كما تجاوز عدد الاصابات بكورونا في قطر 20 الف حالة معلنة لتأتي الدوحة رابعا في القائمة بعد باكستان.

وتأتي الامارات خامسا بأكثر من 16750 اصابة معلنة، تليها مصر بعدد اصابات يقترب من 8 الاف اصابة.

وسجلت اليمن اليوم الجمعة 9 حالات مؤكدة في العاصمة عدن، ليرتفع عدد الحالات الى 35 حالة منها 34 حالة في الجنوب وحالة واحدة اعلن عنها الحوثيين بالشمال، رغم ان الصحة اليمنية تؤكد ان عدد الحالات بصنعاء وبقية المحافظات الشمالية يفوق هذا العدد بكثير، متهمة الميليشيات الحوثية بالتكتم وعدم الشفافية.